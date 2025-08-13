Φωτιά στην Αχαΐα: Φωτογραφίες και βίντεο από την αποπνικτική ατμόσφαιρα

Δύσκολες ώρες περνούν οι κάτοικοι της Πάτρας καθώς ο καπνός από τις φωτιές έχει επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους της πόλης.

Από το βράδυ της Τρίτης (12/08), πολίτες και πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με την πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της Πάτρας, η οποία έχει επεκταθεί σημαντικά. Οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει ολόκληρη την περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Το Forecast Weather Greece δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της πόλης.

Όπως φαίνεται από τις δημοσιευμένες φωτογραφίες ο πυκνός καπνός και πολλά αυτοκίνητα να βρίσκονται ακινητοποιημένα στην κίνηση, ενώ η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα.

Ενώ σε άλλη ανάρτησή τους κάνουν έκκληση για βοήθεια των κατοίκων των Μποζαΐτικων και των Συχαινών, καθώς εγκαταλείπουν τις περιοχές χώρις να έχουν που να πάνε ενώ ο καπνός έχει σκεπάσει την πόλη .

Η φωτιά συνεχίζει να καίει δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην πόλη της Πάτρας

Δείτε το βίντεο

Επιπλέον, σημειώνεται πως ο καπνός μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται, καθώς αιωρούνται βλαβερές καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένη Σαρηγιάννη.