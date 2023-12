Γιατροί του Κόσμου: Εκδήλωση προς τιμήν των υποστηρικτών της Οργάνωσης

Όλοι όσοι στηρίζουν το όραμα και την αποστολή των Γιατρών του Κόσμου τίμησαν με την παρουσία τους την Οργάνωση σε μια εορταστική εκδήλωση.

Σε μια τιμητική βραδιά, οι Γιατροί του Κόσμου υποδέχτηκαν τους χορηγούς και υποστηρικτές της Οργάνωσης, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στο Eleon Loft.

Όλοι όσοι εμπράκτως στηρίζουν το όραμα και την αποστολή των Γιατρών του Κόσμου τίμησαν με την παρουσία τους την Οργάνωση σε μια εορταστική εκδήλωση για την ενίσχυση των δράσεων της και αναγνώριση της συνεισφοράς των υποστηρικτών της.

Γιατροί του Κόσμου

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, Κοινωφελή Ιδρύματα και εταιρείες που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται στο πλευρό των Γιατρών του Κόσμου. Τους προσκεκλημένους φορείς καλωσόρισε ο αντιπρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου, κ. Νικήτας Κανάκης και το μέλος του ΔΣ των Γιατρών του Κόσμου, κα Μαρία Καλαγιά.

Γιατροί του Κόσμου

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης, η κα. Καλαγιά ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι έχουν σταθεί αρωγοί και συνοδοιπόροι με αφοσίωση στο έργο των Γιατρών του Κόσμου. Ο κ. Κανάκης αναφέρθηκε στην προγραμματική δράση των Γιατρών του Κόσμου τα τελευταία δύο χρόνια και στον κοινωνικό της αντίκτυπο στο πλαίσιο της φροντίδας και προστασίας των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι ως ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης των Γιατρών του Κόσμου στους υποστηρικτές τους, ενώ η βραδιά έκλεισε με τους παριστάμενους να ανταλλάζουν ευχές ενόψει των εορτών, υποσχόμενοι να συνεχίσουν τη συνεργασία τους δυναμικά και την νέα χρονιά.

Γιατροί του Κόσμου

Γιατροί του Κόσμου

Ευχαριστούμε θερμά τους αρωγούς μας: Ίδρυμα Μποδοσάκη, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Αλίμου, Δήμος Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Α.Ι. Μαρτίνου ΑΙΜ, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης, Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ, EEA Grants in Greece, HELIDONI Foundation, LDS Charities, LEFAS Humanitas, Leventis Foundation, Solidarity Now, Stelios Philanthropic Foundation, Ελληνική Πρωτοβουλία The Hellenic Initiative, THI Australia, THI CANADA, Sani/Ikos Group, Trafigura Foundation, WORLD BANK, Πρεσβεία Νορβηγίας, Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας.

ACS Couriers, Aegean Airlines S.A., Alumil, Americares, AVIN, BRistol Myers Squibb, Coca Cola 3E, COSMOTE, CREAM, EPIM, Ernst & Young Greece – Cyprus, GOODYEAR, HENKEL, HR360, ISOMAT, KENOTOM, Kora Bakery, L’Oreal Hellas, MEDTRONIC, METRO Cash & Carry, MOTOR OIL, NOVARTIS, OTE, TEMENOS Group, Teva, Vodafone, Wella, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., Ασφάλειες ΜΙΝΕΤΤΑ, ΒΙΚΟΣ A.E., Βιοιατρική, Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, ΖΑΓΟΡΙ-ΧΗΤΟΣ ΑΕΒΕΕ, ΜΕΓΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ, Όμιλος Υγεία, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), Παπαστράτος, ΣΤΑΣΥ, ΤΥΠΑΤΕ.