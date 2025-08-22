Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Απολογείται ο 28χρονος

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία είναι ο 28χρονος για τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι

Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα προκειμένου να απολογηθεί ο 28χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 28χρονος είχε λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/08) όταν ο 28χρονος φέρεται να ακολούθησε τη γυναίκα έξω από την κατοικία της. Όπως ο ίδιος υποστήριξε, της ζήτησε να ανεβούν μαζί στο διαμέρισμά της, η γυναίκα αρνήθηκε, άρχισε να φωνάζει, και τότε ο 28χρονος την μαχαίρωσε θανάσιμα με ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε στην κατοχή του.

«Με διαπόμπευσε στους φίλους μου», φέρεται να είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα, πριν από 6 μήνες, είχε καταγγείλει στο Αστυνομικό Τμήμα, πως ο δράστης την παρενοχλούσε.