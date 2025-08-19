Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά του 28χρονου

Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία ασκήθηκε εναντίον του 28χρονου που μαχαίρωσε, μέχρι θανάτου, 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στο Χαλάνδρι.

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία είναι ο 28χρονος δράστης της άγριας γυναικοκτονίας με θύμα 47χρονη γυναίκα, στο Χαλάνδρι.

Ο συλληφθείς που φέρεται να αποδίδει τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της γυναίκας, σε αρνητικά σχόλια που έκανε το θύμα για τον ίδιο, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα. Μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί σε συσσίτιο απόρων της εκκλησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν συναντηθεί μόλις τρεις φορές και δεν διατηρούσαν ερωτικό δεσμό.

H 47χρονη είχε κάνει παράπονα στην αστυνομία για τον δράστη ήδη από τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ δεν είχε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προστασίας της, αλλά είχε περιοριστεί σε συστάσεις προς τον 28χρονο να μην την πλησιάζει.

Όπως ισχυρίζεται το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ., το θύμα δεν είχε αναφέρει συγκεκριμένα αδικήματα ώστε να ενεργήσουν αυτεπαγγέλτως οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 47χρονη είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου όπου ανέφερε ότι έβλεπε τον 28χρονο σε συσσίτιο, από όπου έπαιρναν και οι δύο φαγητό και την ενοχλούσε, αλλά στις ερωτήσεις του αξιωματικού υπηρεσίας δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει: «Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από Αστυνομικό Τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι intime

“Τη σκότωσα γιατί μετέφερε λόγια στους φίλους μου”

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα λόγια του δράστη προς του αστυνομικούς ήταν αρκετά ασυνάρτητα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως, καθώς και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, είχαν γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο και είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο έως τρεις φορές από την αρχή του χρόνου.

Ο 28χρονος πρόσθεσε ότι είχε θυμώσει μαζί της γιατί -όπως είπε- έβαζε λόγια στους φίλους του, ότι δεν είναι καλό παιδί κλπ. και επειδή τον απομόνωσαν και τον μπλόκαραν -όπως είπε- από τα social media, εκδικήθηκε το θύμα και της επιτέθηκε.