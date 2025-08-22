Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Ένα ακόμη άγριο έγκλημα με θύμα γυναίκα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευή (22/8) στον Βόλο. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό άνδρα που σκότωσε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή.

Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στον Βόλο το πρωί της Παρασκευής (22/8), όταν άνδρας σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Tο άγριο έγκλημα σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντά, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν.

Αρχικά, δράστης και θύμα, που είναι γονείς τεσσάρων μικρών παιδιών, τσακώθηκαν στο διαμέρισμά πολυκατοικίας και στη συνέχεια κατέβηκαν στην είσοδο, όπου ο 40χρονος άντρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 36χρονη και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στη γειτονιά επικράτησε αναστάτωση, ενώ κλήθηκε η Αστυνομία, άντρες της οποίας απέκλεισαν τον χώρο και διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη.

Στο σημείο έχει μεταβεί και κλιμάκιο της Ασφάλειας Βόλου, ενώ οι Αρχές απομάκρυναν και τα τέσσερα μικρά παιδιά τους, που την στιγμή του τσακωμού και στη συνέχεια της ανθρωποκτονίας σε βάρος της μητέρας τους, βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος που διέμενε η οικογένεια.

Σύμφωνα με έναν πρώτο έλεγχο, δεν προέκυψε να έχει καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη συγκεκριμένη οικογένεια.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ..