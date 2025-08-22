Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του εγκλήματος – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 39χρονου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του στον Βόλο, μπροστά στα παιδιά τους.

Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του 40χρονου, που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 36χρονη σύζυγό του μέσα στο διαμέρισμά τους, στον Βόλο, το πρωί της Παρασκευή (22/08) μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο ενημέρωσης gegonota.news, η γυναίκα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει, βγήκε ως την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου κατέρρευσε αιμόφυρτη, πέφτοντας σε τζαμαρία.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση και μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει θέσει τέλος στη ζωή του, καθώς δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου με τα παιδιά του.

Μάλιστα, πηγές από το Νοσοκομείο αναφέρουν ότι τα τραύματα δεν φαίνεται να ήταν από μόνα τους θανατηφόρα και εκτιμάται πως ο θάνατος επήλθε μετά την πτώση της πάνω στην τζαμαρία.

Η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, επιστρέφοντας το μεσημέρι από τη δουλειά της, κατέρρευσε όταν έμαθε για την οικογενειακή τραγωδία.

Σύμφωνα με μαρτυρία της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, οι καυγάδες στο σπίτι ήταν συχνοί. Η ίδια αποκάλυψε μάλιστα ότι ο πατέρας της ζήλευε έντονα τη μητέρα της και, για ένα διάστημα, εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.