Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συνελήφθη ο δολοφόνος της 36χρονης

Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο. Κρυβόταν σε ένα παλιό πάρκινγκ, κοντά στο σπίτι όπου έγινε το άγριο έγκλημα.

Συνελήφθη, το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08), ο 40χρονος ο οποίος, το πρωί της Παρασκευή (22/8), σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο, μαχαιρώνοντάς τη μέσα στο διαμέρισμά τους, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Μετά τη γυναικοκτονία, ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή και έκτοτε οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Τελικά, βρέθηκε σήμερα σε κεντρικό σημείο του Βόλου, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία, κρυμμένος σε θάμνους, σε ένα εγκαταλειμμένο οικόπεδο το οποίο λειτουργούσε ως πάρκινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν έφερε καμία αντίσταση προς τις Αρχές κατά τη σύλληψή του.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος χτύπησε τη γυναίκα.

Όπως μετέδιδαν το τοπικά μέσα ενημέρωσης η γυναίκα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει, βγήκε ως την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου κατέρρευσε αιμόφυρτη, πέφτοντας σε τζαμαρία. Η 36χρονη κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Το βαρύ ποινικό του παρελθόν του 40χρονου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί εκείνης της ημέρας το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές.

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στη χώρα.