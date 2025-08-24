Βόλος: Αμίλητος και με σκυμμένο κεφάλι στον εισαγγελέα ο συζυγοκτόνος

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο. Αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί.

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε, λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Κυριακής (24/8), ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μαχαιρώνοντάς τη μπροστά στα μάτια των παιδιών του, στο διαμέρισμά τους, στον Βόλο. Ο 40χρονος αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται πως μετά τη γυναικοκτονία, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και κρύφτηκε σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι όπου συνέβη η τραγωδία, όπου και εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08) από τις Αρχές και συνελήφθη.

Σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Όπως μεταδίδουν τα gegonotanews, o 40χρονος γυναικοκτόνος πέρασε αμίλητος και με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά από τις κάμερες.

Αξίζει να σημειωθεί πως χθες, κατά τη σύλληψή του, δήλωσε αμετανόητος και απευθυνόμενος με περίσσιο κυνισμό στους αστυνομικούς είπε: «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Μετά τη στυγερή δολοφονία της συζύγου του ο 40χρονος φέρεται να έβγαλε τα ματωμένα ρούχα του, τα οποία πέταξε σε κάδο σκουπιδιών, άλλαξε κι έπειτα κρύφτηκε στο οικόπεδο, το οποίο χρησίμευε παλαιότερα ως πάρκινγκ.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται πού πέταξε το φονικό όπλο -ένα εργαλείο ψησίματος- και φέρεται να υποστήριξε πως σκότωσε την 36χρονη επειδή εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.

Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του 40χρονου:

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Ήταν η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) εκείνη που τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης την Παρασκευή (22/8) προκειμένου να ειδοποιήσει τις Αρχές πως η μητέρας της βρισκόταν αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένουν και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος χτύπησε τη γυναίκα.

Όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης η 36χρονη, στην προσπάθειά της να ξεφύγει, βγήκε ως την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου κατέρρευσε αιμόφυρτη, πέφτοντας σε τζαμαρία.

Η γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Το οικόπεδο στο οποίο κρυβόταν ο 40χρονος μετά τη γυναικοκτονία:

Το βαρύ ποινικό του παρελθόν του 40χρονου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί εκείνης της ημέρας το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές.

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στη χώρα.