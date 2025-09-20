Ελλάδα Γλυφάδα

Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και έπεσε σε καφετέρια

Γερανοφόρο όχημα ανετράπη και προσέκρουσε σε καφετέρια στη Γλυφάδα. ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Γερανοφόρο όχημα ανετράπη και προσέκρουσε σε καφετέρια στην Γλυφάδα το πρωί του Σαββάτου (20/9). Διακόπηκε η κυκλοφορία στο σημείο.

Ατύχημα με γερανοφόρο όχημα σημειώθηκε επί της οδού Φοίβης 11 στην Γλυφάδα, όπου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ όχημα ανετράπη και προσέκρουσε σε καφετέρια, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Ο δρόμος στο σημείο έχει κλείσει ενώ επί τόπου βρίσκεται κλιμάκιο της Τροχαίας και εξετάζεται αν το περιστατικό έγινε λόγω αέρα ή κάποιας καθίζησης.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

