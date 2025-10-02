Global Sumud Flotilla: Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εξωτερικών – Νέες συγκεντρώσεις το απόγευμα

Πολίτες και συλλογικότητες βρέθηκαν ξανά έξω από το υπουργείο Εξωτερικών μετά την ισραηλινή επίθεση στο Global Sumud Flotilla. Νέες συγκεντρώσεις το απόγευμα σε όλη την Ελλάδα, τα ραντεβού.

Νέα συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (2/10), όπου πολίτες και συλλογικότητες καταδικάζουν την επιχείρηση αναχαίτισης του διεθνούς στόλου Global Sumud Flotilla από τον ισραηλινό στρατό, που ξεκίνησε χθες το βράδυ.

Ανάμεσα στα σκάφη που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα, είναι και τέσσερα της ελληνικής αποστολής, τα σκάφη «Οξυγόνο», «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» και «Παύλος Φύσσας».

Από το βράδυ της Τετάρτης στις 11μμ, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. “Πιέζουμε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή των εκατοντάδων απαχθέντων” σημειώνει το March to Gaza Greece, με την πρωτοβουλία να καλεί σε συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης.

“Ενωνόμαστε με το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης που σε δεκάδες χώρες βγαίνει στους δρόμους. Εμπνεόμαστε από τη γενική απεργία που έχει προκηρυχθεί στην Ιταλία για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου! Η προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός είναι απόλυτα νόμιμη και δίκαιη. Είναι στοιχειώδης πράξη ανθρωπισμού και αλληλεγγύης απέναντι σε ένα κράτος πειρατή, σε ένα κράτος που αποδεδειγμένα διαπράττει γενοκτονία”.