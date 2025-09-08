Καλάβρυτα: “Ξηλώθηκε” ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης ηγουμένου μονής στα Καλάβρυτα, ο οποίος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να πουλήσει σπάνια εκκλησιαστικά κειμήλια.

Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της ιεράς μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, όπως ανακοινώθηκε από την μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, μετά τη σύλληψη του ηγουμένου της μονής και ενός βοηθού του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να πουλήσουν σε μυστικό αστυνομικό βυζαντινές εικόνες, καθώς και δύο Ευαγγέλια έναντι 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την μητρόπολη, «η αντικατάσταση έγινε λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού της μονής».

Ηγούμενος της μονής και πρόεδρος του ηγουμενοσυμβουλίου αναλαμβάνει ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος και ως μέλη, ο μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο νομικός σύμβουλος της μητρόπολης και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γεώργιος Μπέσκος.

Με την ίδια ανακοίνωση η μητρόπολη καλεί τους πιστούς, «να στηρίξουν με την προσευχή τους την ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του».

Επιχείρησαν να πουλήσουν εικόνες και Ευαγγέλια για 200.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι (ο ηγούμενος, ο βοηθός του και τέσσερα ακόμη άτομα) προσπάθησαν να πουλήσουν σε μυστικό αστυνομικό βυζαντινές εικόνες, καθώς και δύο Ευαγγέλια –του 1737 και του 1761– έναντι 200.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ, τη στιγμή που ο ηγούμενος επιχειρούσε να πουλήσει τις εικόνες στον αστυνομικό που παρίστανε τον αγοραστή.

Ως προς τους τέσσερις ιδιώτες συλληφθέντες, πρόκειται για έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, έναν μεσάζοντα, καθώς και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να πουλούσε αρχαία νομίσματα.