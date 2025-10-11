Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα και κατάστημα

42χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης καθώς κατελήφθη με μετρήσεις αλκοόλ 0,70 και 0,75 mg/l, πολύ πιο πάνω δηλαδή από τα όρια του πλημμελήματος

“Γυαλιά-καρφιά” τα έκανε χθες στις 10 το βράδυ, ένας 42χρονος άντρας από το Καζακστάν, που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, σε τραπεζοκαθίσματα και στην τζαμαρία καταστήματος, στη συμβολή της Λ. Ελ. Βενιζέλου με την οδό Ιατρίδου, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Οι άντρες της Τροχαίας που κλήθηκαν και έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης καθώς κατελήφθη με μετρήσεις αλκοόλ 0,70 και 0,75 mg/l, πολύ πιο πάνω δηλαδή από τα όρια του πλημμελήματος.