Καρολίνα Πελενδρίτου: Τέσσερεις φορές που μίλησε για όσα θα έπρεπε να είναι αυτονόητα

Όταν οι μετακινήσεις και η πρόσβαση σε δημόσιους χώρους απαιτούν διαρκώς εξηγήσεις. Η καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία όπως την βιώνει η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου.

Η κοινωνική αδιαφορία και οι διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία. Αυτό επιβεβαίωσε το πρόσφατο περιστατικό που βίωσε η Καρολίνα Πελενδρίτου, όταν οδηγός ταξί της αρνήθηκε την επιβίβαση επειδή είχε μαζί της τον σκύλο – οδηγό της. Το συμβάν κατέγραψε η ίδια σε βίντεο το οποίο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας αντιδράσεις.

Ούσα άτομο με προβλήματα όρασης, η Παραολυμπιονίκης έχει αναδείξει πολλές φορές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία στην Ελλάδα ακόμα και σε πράγματα που θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα.

«Ο σκύλος – οδηγός είναι σαν το αμαξίδιο ενός ανθρώπου με αναπηρία»

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπη με μια τέτοια συμπεριφορά καθώς, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια παλαιότερα σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 πολλές φορές της έχουν αρνηθεί την είσοδο σε χώρους επειδή έχει σκύλο: «Μου έχει τύχει στην τράπεζα, σε μαγαζί με τρόφιμα, σε φούρνο, σε σούπερ μάρκετ, στο γυμναστήριο. Τους έχω πει ότι “προφανώς δεν γνωρίζετε τους κανονισμούς”. Με φέρνουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση γιατί αυτός ο σκύλος είναι το αμαξίδιο ενός ανθρώπου με αναπηρία».

«Με την Liberty καλούμαι κάθε φορά να αποδείξω ότι “δεν είμαι ελέφαντας”»

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στης εκπομπή “Πρωταγωνιστές” η Καρολίνα Πελενδρίτου είχε μιλήσει για την σχέση της με την σκυλίτσα της, την Liberty, η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της αλλά και για τις δυσκολίες που συναντούν στις μετακινήσεις τους: «Είναι προέκταση του εαυτού μου. Με κάνει να νιώθω πιο ανεξάρτητη. Μου βρίσκει άδεια θέση στο τρένο. Οι μετακινήσεις μας δυσκολεύουν πολύ. Κάθε φορά καλούμε να αποδείξω ότι “δεν είμαι ελέφαντας”. Πρέπει να εξηγώ τα αυτονόητα».

«Δεν υπάρχει κάτι που να μη με δυσκολεύει – Πρέπει να δίνεις εξηγήσεις καθημερινά»

Σε άλλη συνέντευξή της, η Παραολυμπιονίκης είχε περιγράψει μια ημέρα της με όλες τις δυσκολίες που συναντά, επισημαίνοντας πως σαν χώρα βρισκόμαστε ακόμα πολύ μακριά από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία: «Από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ, τα πράγματα για μένα δεν είναι απλά. Από το να βρω τα πράγματά μου, τι θα φάω, πώς θα μετακινηθώ. Σήμερα, μέχρι να φτάσω στην τράπεζα δεν υπήρχε ένα ίσιο πεζοδρόμιο, δεν υπήρχε κάτι που να μην με δυσκολεύει. Το να πρέπει να δίνεις εξηγήσεις καθημερινά για το εάν έχει προτεραιότητα ή όχι σε μια ουρά. Σε αναγκάζουν συνέχεια να διεκδικείς το αυτονόητο και είναι ένα από τα πράγματα που πραγματικά με κουράζει γιατί σε άλλες χώρες αυτά είναι λυμένα και έχει να επικεντρωθεί στην ουσία της ζωής. Δεν είμαστε ακόμα σε επίπεδο ώστε να μπορούν να ενταχθούν εύκολα οι άνθρωποι με αναπηρία και να νιώσουν ότι είναι μέρος αυτής της κοινωνίας».

«Με κοιτούν σαν να βλέπουν κάτι εξωγήινο»

Το ίδιο δύσκολες αποδεικνύονται όμως και οι μετακινήσεις με μπαστούνι, καθώς όπως είχε αποκαλύψει μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1 πριν τρία χρόνια, ακόμα συναντά περίεργα βλέμματα στον δρόμο: «Όταν κινούμαι με το μπαστούνι με κοιτάει ο κόσμος περίεργα σα να βλέπει κάτι εξωγήινο, ενώ στο εξωτερικό αυτοί οι άνθρωποι είναι ενταγμένοι στην κοινωνία. Από τη μία έχει να αποδεχθείς το πρόβλημά σου και από την άλλη έχεις την κοινωνία που δεν το επιτρέπει».