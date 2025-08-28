Κέρκυρα: Αεροσκάφος έπιασε φωτιά κατά την απογείωσή του

Νέο περιστατικό με φωτιά αεροσκάφους κατά την απογείωσή του, στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας.

Συναγερμός σήμανε, το απόγευμα της Πέμπτης (28/8), στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας μετά το νέο περιστατικό με αεροπλάνο που έπιασε φωτιά η τουρμπίνα του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα corfutvnews.gr, κατά την απογείωσή του ακούστηκε θόρυβος και βγήκαν φλόγες από την δεξιά τουρμπίνα.

Το αεροπλάνο, το οποίο είχε κατεύθυνση την Τσεχία, για αρκετή ώρα έκανε γύρους στη νότια Κέρκυρα έτσι ώστε να κάτσει το καύσιμο.

Τελικά, μετά από λίγο αποφασίστηκε να μεταβεί στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας.

Υπενθυμίζεται πως, προ ημερών είχε καταγραφεί αντίστοιχο περιστατικό με φωτιά αεροσκάφους πάνω από την Κέρκυρα. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο του νησιού, ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους, τύπου Βoeing 757-300, με κατεύθυνση το Ντίσελντορφ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το συμβάν έγινα ορατό από δεκάδες κατοίκους και τουρίστες στο νησί που κατέγραψαν με τα κινητά τους τις φλόγες στο αεροπλάνο, ενώ δεν ήταν λίγες οι αναφορές για έναν ισχυρό εκκωφαντικό ήχο σαν έκρηξη που ακούστηκε από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά τη διάρκεια απογείωσης και σε υψόμετρο περίπου 1.500 ποδιών άρχισε να φλέγεται ο δεξιός κινητήρας του αεροσκάφους, με τους πιλότους να τον θέτουν εκτός λειτουργίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με τον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.

Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας τέθηκε άμεσα σε κατάσταση συναγερμού και λήφθηκαν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης.

Ωστόσο, οι πιλότοι έκριναν ότι μπορούν να συνεχίσουν με τον άλλο κινητήρα. Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε ΒΔ της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδιών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας. Εκεί προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου μια ώρα αργότερα στις 21.15 ώρα Ελλάδας.