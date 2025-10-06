Κύκλωμα ΦΠΑ: Προφυλακιστέοι ακόμα τέσσερις κατηγορούμενοι

Κατά πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι οι οποίοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους στην υπόθεση της φορολογικής απάτης μέσω εικονικών εταιριών με στόχο την επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορουμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2 χιλιάδων ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το Σάββατο είχαν απολογηθεί ακόμη 9 κατηγορούμενοι εκ των οποίων πέντε προφυλακίστηκαν.