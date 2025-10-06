Ελλάδα Απάτη

Κύκλωμα ΦΠΑ: Προφυλακιστέοι ακόμα τέσσερις κατηγορούμενοι

Οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακρατήσεων φόρου εισοδήματος οδηγούνται στον εισαγγελέα για την απόδοση κατηγορίων, EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Κατά πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι οι οποίοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους στην υπόθεση της φορολογικής απάτης μέσω εικονικών εταιριών με στόχο την επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορουμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2 χιλιάδων ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το Σάββατο είχαν απολογηθεί ακόμη 9 κατηγορούμενοι εκ των οποίων πέντε προφυλακίστηκαν.

