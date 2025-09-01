Κρήτη: Πήραν 48ωρη προθεσμία οι συλληφθέντες – Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Σε ομάδες έφταναν στον εισαγγελέα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Έλαβαν 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν. Τι κατασχέθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή το πρωί έλαβαν οι συλληφθέντες για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η Αστυνομία στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το zarpanews, οι απολογίες θα γίνουν τμηματικά με 17 άτομα να απολογούνται την Πέμπτη και άλλα 16 την Παρασκευή.

Το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ξεκίνησαν να φτάνουν σταδιακά, 33 από τους συνολικά 48 συλληφθέντες στον Εισαγγελέα Χανίων.

ΙΝΤΙΜΕ

Σημειώνεται ότι οι 12 από τους συλληφθέντες είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Ωστόσο, και οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

ΙΝΤΙΜΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι από νωρίς το απόγευμα στον αύλειο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου είχαν συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, αποτελούμενο κυρίως από συγγενικά πρόσωπα των συλληφθέντων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και ένας κληρικός.

Συνολικά 89 άτομα περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ναρκωτικά, όπλα και 100.000 ευρώ τα ευρήματα – Η αποκαλυπτική φωτογραφία

Οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ναρκωτικά, όπλα και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025, όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Στο μεταξύ, το απόγευμα η Αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφία με τα κατασχεμένα, όπλα, χρήματα και ναρκωτικά.

ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / EUROKINISSI

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει

5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών

Είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών)

41.222 γραμμάρια κάνναβης

9.175 γραμμάρια κοκαΐνης

2.100 γραμμάρια ηρωίνης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις συνομιλίες του κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, κάποια από μέλη της συμμορίας, χρησιμοποιούσαν προσωνύμια όπως: Αυστραλός, Μικρός, Άντζελα, Μπίγκαλης, Στρατηγός, Κούλης, Αγάς, και Πατομπούκαλος.

Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ δεν έλειπαν και οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί.

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να έχουν τα δύο αδέρφια, 57 και 47 ετών, που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα δύο αδέλφια εμφανίζονταν τα τελευταία χρόνια ως επιχειρηματίες κυρίως στον τουριστικό κλάδο, με μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή.

Κλειδί για την αποκάλυψη της οργάνωσης ήταν 2 μυστικοί αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι έφτασαν στα Χανιά από την Αθήνα. Παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων και σε συνεννόηση με την εισαγγελία κατάφεραν να διεισδύσουν στην οργάνωση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης αύριο Τρίτη 2 Αυγούστου στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στα Χανιά, παρουσίαση από το διευθυντή της διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικόλαο και την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ, αστυνόμο β’ Κωνστάντια Δημογλίδου σχετικά με υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οπλισμού, πυρομαχικών και άλλες παράνομες πράξεις.