Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι πρώτοι 18 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – Αποκαλυπτική φωτογραφία

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι πρώτοι 18 από τους 48 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Η αποκαλυπτική φωτογραφία της ΕΛ.ΑΣ.

Στον εισαγγελέα και στον ανακριτή οδηγούνται αυτή την ώρα οι εμπλεκόμενοι και συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που από εχθές το πρωί ξεκίνησε η επιχείρηση αποκάλυψης της από την ελληνική αστυνομία.

Κατά ομάδες οι συλληφθέντες προσάγονται, στο κτίριο των δικαστηρίων, με τους πάνοπλους αστυνομικούς να διατηρούν ισχυρά μέτρα ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους θα ζητήσουν αναβολή 48 ωρών.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας (01/09) οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι πρώτοι 18 από τους 48 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, η οποία ασχολούνταν με διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού και υποθέσεις εκβιασμών.

Σημειώνεται ότι οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Ωστόσο, και οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και ένας κληρικός.

Συνολικά 89 άτομα περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ναρκωτικά, όπλα και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025, όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Στο μεταξύ, το απόγευμα η Αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφία με τα κατασχεμένα, όπλα, χρήματα και ναρκωτικά.

ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / EUROKINISSI

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει

5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών

Είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών)

41.222 γραμμάρια κάνναβης

9.175 γραμμάρια κοκαΐνης

2.100 γραμμάρια ηρωίνης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις συνομιλίες του κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, κάποια από μέλη της συμμορίας, χρησιμοποιούσαν προσωνύμια όπως: Αυστραλός, Μικρός, Άντζελα, Μπίγκαλης, Στρατηγός, Κούλης, Αγάς, και Πατομπούκαλος.

Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ δεν έλειπαν και οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί.

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να έχουν τα δύο αδέρφια, 57 και 47 ετών, που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα δύο αδέλφια εμφανίζονταν τα τελευταία χρόνια ως επιχειρηματίες κυρίως στον τουριστικό κλάδο, με μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή.

Κλειδί για την αποκάλυψη της οργάνωσης ήταν 2 μυστικοί αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι έφτασαν στα Χανιά από την Αθήνα. Παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων και σε συνεννόηση με την εισαγγελία κατάφεραν να διεισδύσουν στην οργάνωση.