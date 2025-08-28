Κρήτη: Με πανό και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης υποδέχτηκαν το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο

Ανεπιθύμητο το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris και στην Κρήτη, με τους κατοίκους του Ηρακλείου να το υποδέχονται με πανό και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Με πανό, σημαίες της Παλαιστίνης και συνθήματα υποδέχθηκαν κάτοικοι της Κρήτης το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο έδεσε λίγο μετά τη 1 στο λιμάνι του Ηρακλείου.

INTIME NEWS

INTIME NEWS

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το cretapost η άφιξη του πλοίου, το οποίο μεταφέρει περίπου 1.600 επιβάτες, έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τη “Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό” να έχει απευθύνει κάλεσμα με πλήθος κόσμου να έχει ανταποκριθεί στην κινητοποίηση στον χώρο στάθμευσης στο λούνα παρκ “Κατερίνα”.

Την ίδια ώρα έχουν τεθεί σε ισχύ ισχυρά μέτρα της αστυνομίας για να αποφευχθούν επεισόδια. Μεταξύ αυτών στελέχη του λιμενικού και ΕΛΑΣ βρίσκονται στον χώρο με πολιτικά ενώ ακροβολιστές έχουν τοποθετηθεί σε ταράτσες.