Κρήτη: Στο νοσοκομείο 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από δίκυκλο

Ένα 5χρονο αγοράκι παρασύρθηκε από δίκυκλο που οδηγούσε 40χρονος διανομέας. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ΠΑΓΝΗ.

Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα αγοράκι 5 ετών, που παρασύρθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (28/09) από δίκυκλο που οδηγούσε ένας 40χρονος διανομέας στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδάκι έπαιζε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής της πόλης που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όταν, για άγνωστο λόγο, πετάχτηκε στον κεντρικό δρόμο και βρέθηκε κάτω από τις ρόδες ενός διανομέα φαγητού που περνούσε από το σημείο.

Ο διανομέας σταμάτησε αμέσως, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί μικροτραυματισμούς για τους οποίους οι γιατροί του έκαναν ράμματα, ενώ είχαν σπάσει και δύο δόντια.

Στη συνέχεια ο 5χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου και αμέσως μετά, για πιο εξειδικευμένη περίθαλψη, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική.