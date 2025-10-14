Λαμία: Εκτροπή νταλίκας – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες «έσκασε» το μπροστινό δεξί λάστιχο και η νταλίκα ανατράπηκε στο πρανές της εθνικής οδού.

Εκτροπή νταλίκας είχαμε τα ξημερώματα της Τρίτης (14/10) στην εθνική οδό έξω από τη Λαμία και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα, στο 200 χλμ, στο ύψος των Θερμοπυλών.

Όπως μεταδίδει το LamiaReport, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν φέρεται να «έσκασε» το μπροστινό δεξί λάστιχο του οχήματος με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και η νταλίκα να βγει εκτός οδοστρώματος και να ανατραπεί στο πρανές της εθνική οδού.

Ο οδηγός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λαμία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η νταλίκα μετέφερε προϊόντα για σούπερ μάρκετ τα οποία σκορπίστηκαν μέσα στα χωράφια.

Δείτε εικόνες από το σημείο του τροχαίου: