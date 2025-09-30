Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ζωντανός ο άνδρας που είχε παγιδευτεί σε σπηλιά

Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού του 53χρονου που παγιδεύτηκε σε σπηλιά στην Λάρισα.

Σώος ανασύρθηκε από την σπηλιά στην οποία είχε εγκλωβιστεί ο 53χρονος στους Γόννους Λάρισας. Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ κράτησε αρκετές ώρες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Τρίτης (30/9), όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι πυροσβέστες μαζί με γιατρό προσπαθούσαν για ώρες να τον προσεγγίσουν, αλλά προκλήθηκε κατολίσθηση. Με δεύτερη προσπάθεια φέρεται να τα κατάφεραν και του χορήγησαν οξυγόνο, με τον 53χρονο να ανταποκρίνεται.

Ωστόσο, υπό τον φόβο νέας κατολίσθησης κλήθηκαν ειδικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κατασκευάσουν ειδικά υποστηλώματα, ώστε να προσεγγίσουν με ασφάλεια τον 53χρονο και να τον ανασύρουν στην επιφάνεια. Έτσι, λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ, κατόρθωσαν να τον απεγκλωβίσουν.

INTIME

INTIME

Λάρισα: Έψαχναν για χρυσές λίρες

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, ο άνδρας μαζί με άλλα τρία άτομα επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στο λαγούμι, το οποίο οι ίδιοι έσκαψαν, με μήκος περίπου 25 μέτρα. Ωστόσο, την ώρα που ο 53χρονος βρισκόταν σε μεγάλο βάθος, συνέβη ένα ατύχημα, με τους άλλους τρεις να προλαβαίνουν να βγουν από τη σπηλιά. Ο ένας εξ αυτών, 78 ετών, τηλεφώνησε στο γιο του και αυτός του είπε να καλέσουν το 112, όπως και έγινε.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων, που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο». Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν εντός της μία μεγαλύτερη σήραγγα. Ο 78χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων με ασθενοφόρο, ενώ οι άλλοι δύο της παρέας των χρυσοθήρων εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται.