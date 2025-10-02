Λάρισα: Παραδόθηκαν τα αδέρφια που είχαν τραπεί σε φυγή μετά το ατύχημα στη σπηλιά

Παρουσιάστηκαν στις Αρχές μετά την λήξη του αυτοφώρου τα δύο αδέρφια που αναζητούνταν από τις Αρχές για την υπόθεση χρυσοθηρίας στην Λάρισα.

Στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκαν, με τη λήξη του αυτοφώρου, πριν από λίγη ώρα, τα δύο αδέρφια που συμμετείχαν στην ανασκαφή και την έρευνα για λίρες στους Γόννους Λάρισας.

Οι δύο άνδρες είχαν τραπεί σε φυγή, μετά το ατύχημα μέσα στη στοά και η αστυνομία τους αναζητούσε.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθη και ο αδερφός τους, καθώς σ’ αυτόν ανήκει η άδεια του οχήματος που βρέθηκε κοντά στη σπηλιά και κατασχέθηκε από τις αρχές.

Σε λίγο αναμένεται η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν θα κρατηθεί ή θα αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη ο 77χρονος που ολοκλήρωσε την απολογία του, μετά την προθεσμία που έλαβε, χθες.

Υπενθυμίζεται πως η κατολίσθηση στην σπηλιά την ώρα που βρίσκονταν μέσα τέσσερα άτομα, είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας 53χρονος ο οποίος δεν κατάφερε να διασωθεί παρά την πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του.