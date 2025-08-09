Λένα Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων επιθυμεί η οικογένειά της

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς γνωστοποιεί την επιθυμία της οικογένειας για ενίσχυση κοινωφελών φορέων αντί στεφάνων στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.

Την επιθυμία να κατατεθούν χρήματα σε φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνων εξέφρασε η οικογένεια της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, προκαλώντας πανελλήνια συγκίνηση.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, “αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν:

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ‘Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’.

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)”.

Υπενθυμίζεται πως η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Το βράδυ της Πέμπτης το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε ανακοίνωση για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, αναφέροντας τα εξής:

“Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29“.