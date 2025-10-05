Λέσβος: ΙΧ συγκρούστηκε με άλογο – Νεκρό το ζώο

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λέσβο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα ένα άλογο που κυκλοφορούσε ανεπιτήρητο.

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό ήρθε να προστεθεί στη λίστα των θανατηφόρων τροχαίων με θύματα ζώα, αυτή τη φορά στη Λέσβο, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με άλογο, το οποίο κυκλοφορούσε χωρίς επιτήρηση στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σημειώθηκε στον δρόμο Καλλονής – Πέτρας, όταν το άτυχο ζώο εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στον δρόμο. Η οδηγός του ΙΧ αν και προσπάθησε να το αποφύγει κάνοντας ελιγμό προς τα αριστερά, παρέσυρε το ζώο, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση και τον σοβαρό τραυματισμό του.

Έγινε προσπάθεια να βρεθεί κτηνίατρος για να βοηθήσει το ζώο αλλά απέβη άκαρπη με αποτέλεσμα αυτό να ξεψυχήσει μετά από 1 ώρα περίπου λόγω των τραυμάτων του.

Ευτυχώς η οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές.

Περιπολικό της Τροχαίας που βρέθηκε στο σημείο κατέγραψε το περιστατικό. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου είναι από γειτονικό χωριό και όπως ισχυρίστηκε στην Αστυνομία το άλογο έφυγε από το χώρο που το είχε δεμένο. Η έρευνα συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής.