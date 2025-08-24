Ληστεία σε βάρος τριών ατόμων στο Ζεφύρι

Τρεις Ρομά που επέβαιναν σε ΙΧ προσέγγισαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επίσης τρία άτομα, δύο άντρες και μία γυναίκα, τους οποίους χτύπησαν, λήστεψαν και έβαλαν φωτιά στο όχημά τους.

Σοβαρό επεισόδιο και ληστεία σημειώθηκε μισή ώρα μετά τις 5 το απόγευμα στην συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου, στο Ζεφύρι.

Τρεις Ρομά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν και έκλεισαν τον δρόμο σε άλλο αυτοκίνητο που επέβαιναν επίσης τρία άτομα, δύο άντρες και μία γυναίκα και αφού τους επιτέθηκαν, τους ξυλοκόπησαν, τους αφαίρεσαν τιμαλφή και έβαλαν φωτιά και στο αυτοκίνητό τους.

Οι δύο άντρες που τραυματίστηκαν από την επίθεση μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα σε νοσοκομείο, ενώ μετά από αναζητήσεις της ΟΠΚΕ εντοπίστηκε και προσήχθη από την ευρύτερη περιοχή ένας ύποπτος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την παθούσα και συνελήφθη, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων.