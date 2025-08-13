Λουκέτο και πρόστιμο 10.500€ σε γνωστό beach restaurant στην Ρόδο

Πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες επιβλήθηκε από την ΑΑΔΕ σε beach restaurant στην Ρόδο. Οι παραβάσεις της επιχείρησης.

Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για επιχείρηση – beach restaurant, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου.

Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι η γνωστή επιχείρηση βρέθηκε:

να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και

να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 ευρώ

Δηλαδή, δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή, όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά (και όντως δεν πέρασε από την ΑΑΔΕ).

Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.