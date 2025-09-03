Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύθηκαν λογαριασμοί των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα προχώρησε στο “πάγωμα” των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων μελών στη “Μαφία της Κρήτης”.

Στο “πάγωμα” των περιουσιακών στοιχείων των βασικών εμπλεκόμενων στην υπόθεση της “Μαφίας της Κρήτης” η οποία φέρεται να προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και “ξέπλυμα μαύρου” χρήματος, προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή αποφάσισε τη δέσμευση τόσο της ακίνητης περιουσίας των κατηγορουμένων, όσο και των τραπεζικών τους λογαριασμών, προκειμένου να ελεγχθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης μαύρου χρήματος.

Συγχρόνως αναμένεται να ζητηθεί και η συνδρομή των αρμόδιων αρχών σε χώρες του εξωτερικού, καθώς από τη μέχρι τώρα έρευνα φαίνεται να προκύπτουν «ύποπτες» κινήσεις και σε ξένα τραπεζικά ιδρύματα.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και 48 άτομα εκ των οποίων οι 12 είναι έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και ένας κληρικός, οι οποίοι έχουν βρεθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες.

Στο προανακριτικό υλικό, που ξεπερνάει τις 1.700 σελίδες και προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών με την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών που είχαν τα μέλη της οργάνωσης, αποκαλύπτεται το παρασκήνιο των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης με φωτογραφίες, βίντεο και αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Μάλιστα περιλαμβάνεται ακόμα και εκβιασμός αρχιμανδρίτη με ροζ βίντεο, αλλά και παραδόσεις πτυχίων κατ’ οίκον έναντι υψηλού χρηματικού αντιτίμου.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Στους διαλόγους που “είδαν” το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλούσαν τις ναρκωτικές ουσίες με διάφορα ψευδώνυμα, όπως κλειδιά, παπούτσια ή ακόμα και βαράκια, ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Τις συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά αλίευσαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σε κάποιες από αυτές μιλούσαν ξεκάθαρα για το εμπόριο ναρκωτικών.

Τα στέκια όπου γινόταν η διακίνηση ναρκωτικών, τα είχαν μετατρέψει σε «επιτόπιες» καβάτζες. Εκεί απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες σε θάμνους και με αυτόν τον τρόπο είχαν στην κατοχή τους την απαραίτητη ποσότητα για να προμηθεύσουν υποψήφιους αγοραστές.

Οι ρόλοι εναλλάσσονταν συνεχώς, καθώς αγγελιοφόρος, τσιλιαδόρος, κράχτης και πωλητής να ήταν κάθε φορά και διαφορετικό άτομο, ώστε να μην τραβούν την προσοχή.

Ο εκβιασμός αρχιμανδρίτη με ροζ βίντεο και τα ιερά λείψανα

Στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται και δεύτερη δικογραφία για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής.

Συνολικά έξι άτομα εμπλεκόμενα στη δεύτερη δικογραφία που έχει σταλεί στη Δικαιοσύνη. Εκβιασμός γινόταν από δύο άτομα της πρώτης δικογραφίας ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που επηρέαζε μέχρι και στην τοποθέτηση συγκεκριμένου προκαθήμενου στη Μητρόπολη.

Τα κτήματα είχαν πωληθεί σε ξένους επενδυτές και ο εκβιασμός συνεχιζόταν και σε αυτούς από τα μέλη του κυκλώματος.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, είναι και ένας αρχιμανδρίτης, τον οποίο αρχικά εκβίαζαν, στη συνέχεια ωστόσο κατάφεραν να τον στρατολογήσουν.

Μάλιστα εμπλέκεται και σε υπόθεση ξυλοδαρμού ατόμου, καθ΄ υπόδειξή του. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας διάλογος του αρχιμανδρίτη, όπου μέλη της οργάνωσης του ζητούν να τους φέρει κάποια ιερά λείψανα, ώστε να κάνουν περιφορά και να αποκομίσουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος.

Φέρονται μάλιστα να τον ρωτάνε “Δεν πιστεύουμε τα λείψανα να είναι ψεύτικα” και αυτός να τους απαντάει “Είναι γνήσια. Τα έχω φέρει από την Κύπρο”.