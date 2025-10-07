Μετρό: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στη Γραμμής 3 – Ακινητοποιήθηκε συρμός στους Αμπελόκηπους

Διεκόπη προσωρινά το πρωί της Τρίτης (07/10) η κυκλοφορία σε τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό μετά από ακινητοποίηση συρμού στους Αμπελόκηπους.

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες του μετρό το πρωί της Τρίτης (07/10) όταν συρμός της Γραμμής 3 ακινητοποιήθηκε στους Αμπελόκηπους.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ προέκυψε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακοπεί προσωρινά σε τμήμα της Γραμμής 3.

Η ΣΤΑΣΥ στην ανακοίνωσή της ανέφερε πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής.

Λίγο πριν τις 12, με νεότερη ανακοίνωσή της ενημέρωνε πως η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σε ολόκληρη τη γραμμή 3 του μετρό Δημοτικό Θέατρο-Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο.