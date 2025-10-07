Ν. Αγχίαλος: Αναγκαστική προσγείωση πτήσης από Μπέργκαμο προς Σκιάθο – Τι συνέβη

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου πραγματοποίησε αεροσκάφος της Ryanair που μετέφερε 65 επιβάτες από το Μπέργκαμο της Ιταλίας.

Αναγκαστική προσγείωση στην Νέα Αγχίαλο πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας (06/10) αεροσκάφος της Ryanair (RYR6703) που είχε απογειωθεί από το Μπέργκαμο της Ιταλίας με προορισμό την Σκιάθο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πτήση αντιμετώπισε προβλήματα κατά την προσέγγιση του νησιού γύρω στις 17:30, καθώς το αεροπλάνο τύπου Boeing 738 βρέθηκε σε περιορισμένη ορατότητα λόγω χαμηλής νέφωσης που δυσχέρανε την προσγείωση.

Οι επιβάτες παρακολουθούσαν το αεροσκάφος να πραγματοποιεί κύκλους πάνω από τη Σκιάθο χωρίς να καταφέρνει να προσγειωθεί. Τελικά, ο πιλότος ενημέρωσε τον Πύργο Ελέγχου και έλαβε άδεια για αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 18:00.

Λόγω της αλλαγής πορείας, οι επιβάτες, πλέον των 65 ατόμων, αρχικά παρέμειναν στο αεροπλάνο, μέχρι η εταιρεία να εξασφαλίσει τη διαμονή τους στην Ν. Αγχιάλο. Οι επιβάτες διανυκτερεύσανε σε ξενοδοχεία της Ν. Αγχιάλου και σήμερα λίγο μετά τις 9.30 πέταξαν για Σκιάθο.

Το αντίστοιχο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι επιβάτες που επρόκειτο να φτάσουν χθες το απόγευμα στην Σκιάθο, αντιμετώπισαν και όσοι επιβάτες περίμεναν να επιβιβαστούν από την Σκιάθο με προορισμό το Μπέργκαμο, οι οποίοι αναχώρησαν σήμερα στις 10: 40. Το αεροπλάνο έφτασε από την Ν. Αγχίαλο 09:53 σήμερα το πρωί, αποβίβασε τους επιβάτες του και συνέχισε το ταξίδι της επιστροφής για Ιταλία.