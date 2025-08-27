Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος στην παραλία Καλυβών Χαλκιδικής

Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος στην παραλία Καλυβών ΧαλκιδικήςΔιαβάζεται σε 1'
Ο 75χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- 27 Αυγούστου 2025 23:18
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος το πρωί της Τετάρτης από την παραλία των Καλυβών του δήμου Πολύγυρου.
Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.