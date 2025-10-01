Νότια Προάστια: Έντονη οσμή χλωρίου στο νερό – Τι απαντά η ΕΥΔΑΠ

Σοβαρά προβλήματα με την ποιότητα του νερού αντιμετωπίζουν χιλιάδες κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής, καθώς τις τελευταίες ώρες παρατηρείται έντονη γεύση και οσμή χλωρίου στο δίκτυο ύδρευσης.

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε, το βράδυ της Τρίτης (30/9), ότι λόγω έκτακτων χειρισμών που έγιναν εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στην οσμή του νερού της βρύσης σε ορισμένες περιοχές των νοτίων προαστίων.

Συγκεκριμένα, το φαινόμενο εντοπίστηκε σε:

Άγιο Δημήτριο

Άλιμο

Δάφνη

Νέα Σμύρνη

Παλαιό Φάληρο και

Νέο Κόσμο

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα του νερού και ότι η αλλαγή στην οσμή είναι παροδική.

«Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, πάντως, πολλοί κάτοικοι έσπευσαν να προμηθευτούν εμφιαλωμένο νερό από τα καταστήματα της γειτονιάς τους, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα του νερού της βρύσης.