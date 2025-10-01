Άγιος Δημήτριος: Οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε 2χρονο αγοράκι και το εγκατέλειψε

Νεαρός μοτοσικλετιστής παρέσυρε καρότσι με νήπιο που κρατούσε η 75χρονη γιαγιά του και εγκατέλειψε το σημείο.

Την κινητοποίηση της Αστυνομίας προκάλεσε ασυνείδητος οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος νωρίτερα το απόγευμα στην συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αφεντούλη, στον Άγιο Δημήτριο παρέσυρε καρότσι με δίχρονο αγοράκι που κρατούσε η 75χρονη γιαγιά του.

Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο ενώ το παιδάκι μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτική κλινική, ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένο.

Ο οδηγός, ένας 20χρονος, εντοπίστηκε μετά από αναζητήσεις της Αστυνομίας και συνελήφθη.