Οπαδικά τα κίνητρα της επίθεσης στο Περιστέρι

Οπαδοί του Παναθηναϊκού επιτέθηκαν σε οπαδούς της Λάρισας που αποχωρούσαν μετά τον αγώνα ποδοσφαίρου με τον Ατρόμητο για την πόλη τους και προκάλεσαν φθορές σε τρία αυτοκίνητα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους για το επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ στο Περιστέρι με οπαδικά όπως φαίνεται κίνητρα.

Περίπου 20 οπαδοί του Παναθηναϊκού επιτέθηκαν σε 15 οπαδούς της Λάρισας που επέβαιναν σε 5 αυτοκίνητα και αποχωρούσαν μετά τον αγώνα ποδοσφαίρου με τον Ατρόμητο για την πόλη τους.

Οι οπαδοί της Λάρισας που ήταν προσωρινά ακινητοποιημένοι στο φανάρι, στην συμβολή της οδού Εθνάρχου Μακαρίου με την Λ. Κηφισού, αντιλήφθηκαν εγκαίρως την επίθεση, εξήλθαν των οχημάτων τους και τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας, ενώ οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε τρία από τα πέντε αυτοκίνητα, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, άντρες της οποίας προχώρησαν από την οδό Στησιχόρου και τους γύρω δρόμους σε συνολικά 16 προσαγωγές υπόπτων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην ΓΑΔΑ, δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους όμως και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, ενώ ελήφθησαν καταθέσεις από τα θύματα. Για το περιστατικό η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.