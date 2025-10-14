Παλαιόχωρα Χανίων: Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Μία νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο με θύμα έναν 47χρονο μοτοσικλετιστή.

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Δευτέρας (13/10) στην περιοχή Πανόραμα στην Παλαιόχωρα στον Δήμο Καντάνου Σελίνου, ένας 48χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 10 το βράδυ όταν ένας 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο πρανές δρόμου στην Παλαιόχωρα και δίπλα του βρέθηκε η μοτοσικλέτα του.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές με κλιμάκιο της πυροσβεστικής να σπεύδει στο σημείο και να επιχειρεί τον απεγκλωβισμό του, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Διασώστες του ΕΚΑΒ τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.