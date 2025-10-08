Πάνος Ρούτσι: “Τεχνικοί σύμβουλοι από το εξωτερικό για την εκταφή – Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελλάδα”

“Τα δείγματα θα σταλούν στο εξωτερικό” υπογράμμισε ο Πάνος Ρούτσι και σημειώσει ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε θα γίνει η διαδικασία εκταφής της σορού του γιου του, και ότι “θα γίνει κανονικά όπως πρέπει κι όπως ορίζει ο νόμος”.

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για την Πέμπτη (08/10) εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η αναβολή ζητήθηκε από την αστυνομία μετά τη νέα εισαγγελική παραγγελία, προκειμένου να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA και εξήγησε ότι προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια για να διασφαλιστεί πως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν όπως πρέπει.

«Η αυριανή διαδικασία εκταφής αναβλήθηκε γιατί έχουμε ορίσει δικούς μας τεχνικούς συμβούλους, περιμένουμε να συνεννοηθούμε για το πότε θα έρθουν από το εξωτερικό και θα οριστεί νέα ημερομηνία. Οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι θα έρθουν από το εξωτερικό, γιατί πια στην Ελλάδα δεν εμπιστευόμαστε τίποτα με αυτά που έχουμε δει και ζήσει. Ηταν επιλογή μας και θέλαμε να είναι από το εξωτερικό. Από την πρώτη στιγμή που θα γίνει η διαδικασία θέλουμε να είναι ο δικός μας πραγματογνώμονας. Θα γίνει κανονικά όπως πρέπει κι όπως ορίζει ο νόμος» ανέφερε, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι «όλα τα δείγματα θα σταλούν στο εξωτερικό».

«Χτες ήταν μία μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μία μάχη αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο. Θα πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα. Δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί να μας κάνει η κυβέρνηση. Πάμε σιγά – σιγά γιατί πολλά έχουμε δει αυτά τα 2μιση χρόνια. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Επί 23 μέρες βιώνω την κατάσταση αυτή μπροστά στην πόρτα τους. Δεν φανταζόμουν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει συνείδηση και ανθρωπιά στο να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, δηλαδή το αυτονόητο. Με το ζόρι δέχτηκαν τα αιτήματά μου μετά από τόσες μέρες» σημείωσε.

Δείτε τις δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι:

Αναβάλλεται η εκταφή

Χθες, Τρίτη, έπειτα από 23 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι τερματίζει την απεργία πείνας, καθώς έγιναν δεκτά τα αιτήματά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρούτσι είχε αιτηθεί εκταφή της σορού του γιού του, Ντένις, για ταυτοποίηση αλλά και για τοξικολογικές-βιοχημικές εξετάσεις, καθώς για ορισμό τεχνικού συμβούλου που θα συμβάλλει στις έρευνες για τα αίτια θανάτου.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως είναι «ημέρα μιας πολύ μεγάλης νίκης του καλού απέναντι στο κακό. Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Και αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκαιο με το μέρος του μπορεί να νίκη τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς».