Πάρνηθα: Πώς προκλήθηκε η φωτιά που σήμανε συναγερμό στο Μπάφι

Οι εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρνηθα τα ξημερώματα της Τρίτης (23/9).

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα τα ξημερώματα της Τρίτης (23/9), λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην Πάρνηθα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε δασική έκταση και χαμηλή βλάστηση, κοντά στο καταφύγιο Μπάφι. Το σημείο -σε μια πλαγιά του βουνού- δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο γι’ αυτό κινητοποιήθηκαν τρία πεζοπόρα τμήματα. Συγκεκριμένα, στο συμβάν κλήθηκαν για να επιχειρήσουν 80 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος) και 25 οχήματα, ενώ ακολούθησαν ενισχύσεις από εθελοντικά οχήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και οχήματα της ΕΛ.ΑΣ για να διευκολύνουν την κυκλοφορία.

Ταυτόχρονα, η Τροχαία ανακοίνωσε κατά τη 1 τα ξημερώματα ότι, λόγω της φωτιάς, διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από μετασχηματιστή σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Ο συγκεκριμένος πυλώνας -όπως φαίνεται και στο βίντεο- ελέγχθηκε εξονυχιστικά και από τους πυροσβέστες και από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, που ήταν στο σημείο με τρία οχήματα.

Χάρη στην απουσία ισχυρών ανέμων και την ταχείας και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η φωτιά οριοθετήθηκε γύρω στις 1:30. Στο σημείο παρέμεινε μέχρι τα ξημερώματα δύναμη της Πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.