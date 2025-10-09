Πάτρα: 22χρονος καταπλακώθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εργασιών

Με τραύματα σε πόδια και μέση νοσηλεύεται 22χρονος που καταπλακώθηκε από αυτοκίνητο σε μάντρα – διαλυτήριο.

Ένας 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε μάντρα – διαλυτήριο αυτοκινήτων, στην οδό Σατωβριάνδου στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο νεαρός είχε σηκώσει το μπροστινό τμήμα ενός οχήματος χρησιμοποιώντας μια πρόχειρη μεταλλική κατασκευή, προκειμένου να το διαλύσει. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός στήριξης υποχώρησε, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω του.

Ο 22χρονος άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε τραυματιστεί στα πόδια και στη μέση.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ.