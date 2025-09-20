Πειραιάς: Νεκρή 64χρονη σε κρουαζιερόπλοιο

Πειραιάς: Νεκρή 64χρονη σε κρουαζιερόπλοιοΔιαβάζεται σε 1'
Μία 64χρονη υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου άφησε την τελευταία της πνοή σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου στον Πειραιά.
Στην καμπίνα της σε κρουαζιερόπλοιο με σημαία των νησιών Μπαχάμες απεβίωσε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου μία 64χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου), σύμφωνα με το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
Ο θάνατός της διαπιστώθηκε από τον ιατρό του πλοίου.
Από τη Λιμενική Αρχή του Τζελέπη που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.