Πέλλα: 30χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από τρακτέρ

Συνελήφθησαν ο 40χρονος οδηγός του γεωργικού ελκυστήρα και ο 31χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος

Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το μεσημέρι 30χρονος σε κοινοτική οδό στην περιοχή του Παλαίφυτου Πέλλας.

Ο άνδρας έπεσε από το τρακτέρ που οδηγούσε 40χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 40χρονος οδηγός του γεωργικού ελκυστήρα συνελήφθη, ενώ από τις αστυνομικές αρχές συνελήφθη και 31χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης του οχήματος, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας.