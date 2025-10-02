Πέτρου Ράλλη: Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με πατίνι – Αναζητείται ο μοτοσικλετιστής

Αναζητείται ο οδηγός μοτοσυκλέτας που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο άνδρα με πατίνι και στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Βίντεο – ντοκουμέντο από την θανατηφόρα παράσυρση 44χρονου με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (2/10), στις 06:15 όταν μοτοσικλετιστής παρέσυρε τον άτυχο άνδρα τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Ο 44χρονος, υπήκοος Μπαγκλαντές, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τον εντοπισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος αναζητείται από το πρωί.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: