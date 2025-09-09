Πυλαία: Εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας 25χρονου

Την εξιχνίαση απόπειρας ανθρωποκτονίας, που τελέστηκε πέρσι τον Σεπτέμβριο στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με θύμα 25χρονο τότε Έλληνα, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Τρεις συλλήψεις.

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε πέρσι τον Σεπτέμβριο έξω από καντίνα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σε βάρος ενός 25χρονου ομογενή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ως δράστης ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός, που φαίνεται να διηύθυνε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ως μέλη της ίδιας εγκληματικής ομάδας συνελήφθησαν δύο ακόμη αλλοδαποί, ένας 23χρονος κι ένας 30χρονος, που κατηγορούνται ότι διακινούσαν τα ναρκωτικά.

Όπως έγινε γνωστό, ο 39χρονος κι ο 23χρονος εντοπίστηκαν, χθες το μεσημέρι, να κινούνται με όχημα στη Θεσσαλονίκη, και όταν αστυνομικοί τους έκαναν σήμα να σταματήσουν, εκείνοι ανέπτυξαν ταχύτητα και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν συγκρούστηκαν με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν να τραπούν πεζοί σε φυγή. Λίγες ώρες αργότερα, συνελήφθη στη Χαλκιδική και ο 30χρονος.

Όσον αφορά το αιματηρό επεισόδιο στην Πυλαία, το 25χρονο θύμα είχε υποστεί τραύματα στο στήθος και στο χέρι, ενώ χρειάστηκε να νοσηλευθεί σε νοσοκομείο. Κατά την αυτοψία στο σημείο, αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες.

Σε έρευνες που ακολούθησαν των τριών συλλήψεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με 15 φυσίγγια, πάνω από τρία κιλά κάνναβης, μετρητά ύψους 23.350 ευρώ, πλαστό δίπλωμα οδήγησης και πλαστό διαβατήριο, κινητά τηλέφωνα και τρία οχήματα.

Τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης διεξήγαγε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.