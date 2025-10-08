Πλήθος κόσμου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – “Απέκτησα μια οικογένεια σε όλη την Ελλάδα”

Εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι και βρέθηκαν ξανά στο πλευρό του. Το “ευχαριστώ” του πατέρα “στην οικογένεια που απέκτησε”.

Τεράστια ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα που απηύθυνε ο Πάνος Ρούτσι το βράδυ της Τρίτης (7/10), όταν και ανακοίνωσε τη λήξη της απεργίας πείνας που πραγματοποιούσε επί 23 ημέρες.

Επί 23 ημέρες, έξω από τη Βουλή, με βροχές, αλλά και χιλιάδες κόσμου στο πλευρό του, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι ζητούσε το αυτονόητο: να μάθει πώς πέθανε ο γιος του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών

Αφού ευχαρίστησε τους γιατρούς που τον φρόντισαν, ο Πάνος Ρούτσι απηύθυνε κάλεσμα σε συγκέντρωση απόψε στο Σύνταγμα, για να γιορτάσει μαζί με τον κόσμο τη “μεγάλη νίκη” όπως είπε χαρακτηριστικά.

INTIME NEWS

INTIME NEWS

Έτσι κι έγινε. Εκατοντάδες πολιτών κατέκλεισαν το Σύνταγμα για να γιορτάσουν με τον άνθρωπο που λίγο έλειψε να θυσιαστεί για να μάθει όλη την αλήθεια για τον χαμό του παιδιού του.

“Σήμερα είναι μια μέρα χαράς και τριπλής μπορώ να πω νίκης, γιατί κερδίσαμε μια μάχη. Αλλά υπάρχει κι ένας αγώνας που συνεχίζεται κι αυτό είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο και συνεχίζουμε μέχρι τέλους”, δήλωσε φανερά συγκινημένος, έχοντας ξανά τους συμπολίτες του στο πλάι του.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, παιδιά και ηλικιωμένοι, βρέθηκαν στο Σύνταγμα για να σταθούν στον άνθρωπο που κινητοποίησε και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, ενώ ανέδειξε ταυτόχρονα τον εμπαιγμό του κρατικού μηχανισμού, που εν τέλει αναγκάστηκε να ακούσει τα δίκαια αιτήματα συγγενών των θυμάτων.

INTIME NEWS

INTIME NEWS

Νωρίτερα σήμερα, σε δηλώσεις του στο MEGA, ο Πάνος Ρούτσι γνωστοποίησε την αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του, προκειμένου να διασφαλιστεί πως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν όπως πρέπει.

“Οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι θα έρθουν από το εξωτερικό, γιατί πια στην Ελλάδα δεν εμπιστευόμαστε τίποτα με αυτά που έχουμε δει και ζήσει. Ήταν επιλογή μας και θέλαμε να είναι από το εξωτερικό”, δήλωσε μεταξύ άλλων.

Τα επόμενα βήματα

Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω λεγόμενα της κ. Πανταζή, η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνωστοποίησε πως αυτά που έχουν παραγγελθεί είναι:

Η ανάσυρση της δικογραφίας τριών χιλιάδων σελίδων που αφορά τις παραλείψεις των αρμοδίων και Η πλήρης διερεύνηση όλων των παραμέτρων που μπορούν να αποκαλύψουν τι προκάλεσε τον θάνατο του Ντένις

«Αυτά που θα ακολουθήσουν αποτελούν τη συνέχιση του αγώνα του Πάνου, της Μιρέλας, του Κρις Ρούτσι. Ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε εσπευσμένα δρομολογήσει η εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και άλλες εξετάσεις» τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως «αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς. Η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις δεν επικράτησαν».

Σύμφωνα με την ίδια «θα ακολουθήσει μια σειρά από επίσημες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με διορισμό πραγματογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να υπάρχει εγγυημένη διαδικασία … από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή με παρατηρήσεις και τεκμηρίωση κάθε βήμα για την αποκάλυψη της αλήθειας».

Όπως έσπευσε, δε, να προσθέσει, όλες οι οικογένειες μπορούν να διορίσουν τεχνικούς συμβούλους για την αποκάλυψη της αλήθειας. Σημειώνεται πως, μέχρι σήμερα ανάλογο αίτημα με αυτό του κ. Ρούτσι είχαν καταθέσει η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που θα σχηματιστεί μετά την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι χωριστή και τα όποια ευρήματα θα μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την επικείμενη ακροαματική διαδικασία.