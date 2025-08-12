Πρέβεζα: Σε πύρινο κλοιό ο δήμος Ζηρού – Ήχησε το 112, καίγεται το δάσος γύρω από την λίμνη

Ολονύχτια θα είναι η μάχη με τις φλόγες στον δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα, όπου μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Γυμνότοπος. Αυτή την ώρα καίγεται το δάσος γύρω από την λίμνη Ζηρού.

Δύσκολη θα είναι η νύκτα για τα χωριά του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα, καθώς βρίσκονται σε πύρινο κλοιό και είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα που ηχούν από το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους, είτε να απομακρυνθούν από τους οικισμούς, είτε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στις 8 το βράδυ συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό όργανο Ηπείρου στην Φιλιππιάδα και αμέσως μετά, ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μία δύσκολη κατάσταση με πολλά προβλήματα, καθώς δεν συνέδραμαν στην επιχείρηση πυρόσβεσης επαρκή εναέρια μέσα “γιατί καίγεται όλη η Ελλάδα“, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί στο Αμμότοπο και τη Δαφνωτή, τέθηκαν υπό έλεγχο, όμως εκείνη που ξέσπασε στον Γυμνότοπο πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών – και γιναντώθηκε στα χωριά του δήμου Ζηρού. Αυτή την ώρα καίγεται το δάσος γύρω από την λίμνη Ζηρού.

Πριν λίγο ήχησε μήνυμα από το 112 στην Φιλιππιάδα, έδρα του δήμου Ζηρού, και το Θεσπρωτικό όπου καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το Κέντρο Υγείας του Θεσπρωτικού.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τους κατοίκους να ζουν ώρες αγωνίας για τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους.

Ο δήμος Ζηρού ανακοίνωσε πως όσοι κάτοικοι απομακρύνονται από Μελιανά, Παπαδάτες, Ζερβό, Γαλατά, Ριζοβούνι, μπορούν να φιλοξενηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο Θεσπρωτικού.