Προφυλακίστηκαν οι πέντε από τους έξι Τούρκους μαφιόζους

Προφυλακίστηκαν οι πέντε Τούρκοι που συνελήφθησαν για κατοχή όπλων και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική. Τι υποστήριξαν.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι πέντε από τους έξι Τούρκους μαφιόζους, σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών και κατοχή όπλων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι πέντε άνδρες οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια για διακίνηση ναρκωτικών. Όλοι αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες υποστηρίζοντας πως είχαν αγοράσει τις πολυτελείς βίλες με golden visa και είχαν αποκτήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας καθώς ότι είναι Γκιουλενιστες, διωκόμενοι στην Τουρκία. Oι ίδιοι πάντως ισχυρίστηκαν στην ανακρίτρια πως τα αυτοκίνητα αποκτήθηκαν από νόμιμες πηγές εσόδων, προερχόμενες από επιχειρήσεις στην Τουρκία.

Κεντρικό πρόσωπο στην ομάδα των 6 είναι 29χρονος μαφιόζος με το προσωνύμιο «Ρέιζ» που συνελήφθη σε βίλα στο Συκάμινο Ωρωπού ενώ στην ίδια περιοχή τον περασμένο Ιούνιο είχαν συλληφθεί ο πατέρας, ο αδελφός του και 4 συνεργοί τους για διακίνηση ναρκωτικών.

Τα μέλη της συμμορίας του «Ρειζ» επισκέπτονταν κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, μεταφέροντας σάκους με χρήματα, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές, κατέληγαν στην Τουρκία και την Ισπανία. Σε βάρος του 29χρονου εκκρεμεί εθνικό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Τουρκίας για 7 αδικήματα μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, εμπόριο όπλων και πυρομαχικών.

Οι έξι κατηγορούμενοι έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών της ΔΑΟΕ μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις την περασμένη Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων τούρκων υπηκόων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Ένα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντοπίστηκε και συνελήφθη σε μονοκατοικία στο Νέο Βουτζά.

Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και ξεσκονίζουν τετράδιο με σημειώσεις που βρέθηκε στη νοικιασμένη βίλα στον Ωρωπό. Σε αυτό αναγράφονται κωδικοποιημένα ονόματα, ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 20.000 έως 50.000 ευρώ.