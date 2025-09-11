Προφυλακίστηκε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό

Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο 20χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας, ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη. Τι είπε στην απολογία του.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, που φέρεται να συμμετείχε σε καταδίωξη στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, κατά την απολογία του φέρεται να είπε πως δεν κατάλαβε ότι ήταν αστυνομικοί οι άνθρωποι που του ζήτησαν να σταματήσει το όχημα του, καθώς εκείνοι ήταν σε συμβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να νιώσει τρόμο και αγωνία, ειδικά όταν τον σημάδεψαν με τα όπλα τους.

Διαφορετική ποινική μεταχείριση είχε ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, κατηγορούμενος για πλημμεληματικές πράξεις, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο ίδιος κατά τις ίδιες πηγές φέρεται να είπε πως σταμάτησε το αυτοκίνητο μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών εντόπισαν στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος τον Αγίων Αναργύρων, δύο ύποπτα οχήματα και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο.

Οι οδηγοί των δύο οχημάτων δεν υπάκουσαν και ανέπτυξαν ταχύτητα, ενώ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν παραβίασαν ερυθρούς σηματοδότες.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τα δύο οχήματα στο Περιστέρι και να συλλάβουν τον έναν οδηγό, ωστόσο ο οδηγός του άλλου οχήματος ανέπτυξε και πάλι ταχύτητα παρασύροντας και τραυματίζοντας έναν αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο “401”.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το παραπάνω όχημα στη περιοχή του Χίλτον και, αφού το ακινητοποίησαν, συνέλαβαν τον 20χρονο οδηγό, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος αστυνομικών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.