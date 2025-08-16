Ρόδος: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ, εκσφενδονίστηκαν 4 άτομα – Βίντεο

Λίγο έλειψε να τραυματιστούν σοβαρά τα τέσσερα νεαρά αγόρια που εκσφενδονίστηκαν από το “ταψί” σε λούνα παρκ της Ρόδου, όταν έσπασε το κάθισμα.

Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν όταν έσπασε κάθισμα στο «ταψί» του λούνα παρκ.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε λούνα παρκ στη Ρόδο και από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, το ατύχημα συνέβη στην Κρεμαστή της Ρόδου, όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο λεγόμενο «ταψί» με συνέπεια τουλάχιστον 4 άτομα να εκσφενδονιστούν και να χτυπήσουν στα κάγκελα.

Πρόκειται για τέσσερα αγόρια που ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου διασκέδαζαν στο λούνα παρκ και ως εκ θαύματος, γλίτωσαν με μερικές γρατζουνιές.