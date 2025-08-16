Ρόδος: Διακόπηκε η λειτουργία του λούνα παρκ, μετά το σοκαριστικό ατύχημα

Ο Δήμος Ρόδου διέκοψε τη λειτουργία του λούνα παρκ που σημειώθηκε το ατύχημα με τα 4 άτομα που εκσφενδονίστηκαν και χτύπησαν στα κάγκελα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά το ατύχημα που σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή της Ρόδου, όταν τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν όταν έσπασε κάθισμα στο “ταψί”.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, μετά το ατυχές συμβάν που έλαβε χώρα χθες Παρασκευή (15/08) σε μηχάνημα ψυχαγωγίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εμποροπανήγυρη της Κρεμαστής Ρόδου, η Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου, με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Πεταλούδων και Επιχειρηματικότητας κ. Νικόλαο Τσούλλο αφενός μεν και με την συνδρομή του Α.Τ. Ιαλυσού, σταμάτησε άμεσα την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος, και αφετέρου σήμερα το πρωί προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμό 2217/2025 Απόφασης Δημάρχου, με την οποία διακόπτει τη λειτουργία του Λούνα Παρκ της παραπάνω εταιρίας, μέχρι την άρση του κινδύνου που προκάλεσε το συμβάν και την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη Διεύθυνσή η επαναλειτουργία της.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρία κατείχε νόμιμη άδεια λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας έχοντας προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το ατύχημα συνέβη όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο λεγόμενο “ταψί” με συνέπεια τουλάχιστον 4 άτομα να εκσφενδονιστούν και να χτυπήσουν στα κάγκελα. Ωστόσο, γλίτωσαν με μερικές γρατζουνιές.

Η έρευνα ξεκίνησε άμεσα με την παρέμβαση του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, το οποίο έλαβε καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και ξεκίνησε τη συλλογή στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν δύο άτομα: η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ και ο υπεύθυνος λειτουργίας.

Κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ διερευνάται αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τη σχηματισθείσα δικογραφία να αναμένεται να φωτίσει τις πτυχές της υπόθεσης.