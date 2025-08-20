Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΔΑΟΕ για τον εντοπισμό Τούρκων μελών εγκληματικών οργανώσεων

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση με στόχο να βρεθούν άτομα που τυχόν εμπλέκονται με παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για χαρτογραφημένους Τούρκους υπηκόους Ωρωπό, Νέο Βουτζά και Μεσόγεια της Αττικής.

Στόχος των Αρχών είναι να βρεθούν άτομα που τυχόν εμπλέκονται με παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων και να περάσει το μήνυμα της μηδενικής ανοχής σε μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας εκμεταλλευόμενοι τα αιτήματα ασύλου.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, από εφόδους που έχουν γίνει σε 3-4 σπίτια, έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί 6 άτομα για κατοχή ναρκωτικών και για τον νόμο περί όπλων, όπου κατασχέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών και ένα όπλο.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.