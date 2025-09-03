Σε ράγες υλοποίησης η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Το έργο αφορά σε γενική ανακαίνιση και στις εργασίες στατικής ενίσχυσης του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

Σε δημοπράτηση και επίσημα βγήκε το έργο για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Το έργο έχει κόστος με ΦΠΑ 24,04 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 19 εκατ. ευρώ).

Η έναρξη του διαγωνισμού έχει τοποθετηθεί για τις 6 Οκτωβρίου 2025. Φορέας Υλοποίησης είναι το Ίδρυμα Νεολαίος και Δια Βίου Μάθησης.

Η διάρκεια των έργων έχει εκτιμηθεί σε 640 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αν αυτό συμβεί μέχρι το ερχόμενο Πάσχα τότε η Φοιτητική Εστία θα είναι ξανά έτοιμη προς χρήση για την σεζόν 2028-2029.

Το Έργο αφορά σε γενική ανακαίνιση και στις εργασίες στατικής ενίσχυσης του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών με διατήρηση των αρχικώς προβλεπόμενων λειτουργιών ανά χώρο και με παράλληλη υλοποίηση ενεργειών που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή τους. Το συγκρότημα εκτείνεται σε 10 υπέργειους και 2 υπόγειους ορόφους και έχει συνολική επιφάνεια 10.271,20 τ.μ.. περίπου.

Να θυμίσουμε πως μέσα στον Αύγουστο την χρηματοδότηση του έργου υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας μέσω της αναβάθμισης των δημοσίων φοιτητικών υποδομών που ακολουθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να στηριχθούν οι φοιτητές που προέρχονται από ευάλωτες οικογένειες.

Η απόφαση αποτελεί συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης, που υπεγράφη πρόσφατα από την κ. Ζαχαράκη, την πρόεδρο του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Άννα Ροκοφύλλου και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη, με προγραμματισμό υλοποίησης του έργου τη χρονική περίοδο 2025-2030. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ 2021-2025, από εθνικούς πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ολοκλήρωση της ανακαίνισης αναμένεται να βελτιώσει ριζικά την εξωτερική εμφάνιση και τη λειτουργικότητα του κτιρίου, καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση, στη στατική ενίσχυση, στον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών και λοιπών υποδομών, καθώς και στον επανασχεδιασμό των κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων, με έμφαση στην προσβασιμότητα, στην ασφάλεια και στην ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών.

Η χρηματοδότηση της ανακαίνισης της ιστορικής Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, είναι μια ουσιαστική επένδυση στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνεχίζεται με ανάλογα έργα και στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας, Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας όπου επενδύονται μεγάλα κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό αντίστοιχων εγκαταστάσεων