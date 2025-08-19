Συνελήφθη 52χρονος Γερμανός που κατηγορείται για εμπρησμό

Συνελήφθη 52χρονος Γερμανός που κατηγορείται για εμπρησμόΔιαβάζεται σε 1'
Ο 52χρονος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2025 προκάλεσε με πρόθεση πυρκαγιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο Βερολίνο.
- 19 Αυγούστου 2025 13:14
Ένας 52χρονος Γερμανός συνελήφθη, στην Αθήνα, με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, κατηγορούμενος για εμπρησμό.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 52χρονος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2025 προκάλεσε με πρόθεση πυρκαγιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο Βερολίνο της Γερμανίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων φθορών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.